Китай посилює війну в «сірій зоні», щоб виснажити Тайвань

Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами. Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на доповідь Міноборони Тайваню, в якій наголошується, що Пекін використовує так звану "війну в сірій зоні" з використанням нерегулярної тактики, щоб виснажити противника, не вдаючись до відкритого бою.

Зокрема, в документі повідомляється, що Китай почав застосовувати тактику "багатофронтової насиченої сірої зони" для переслідування Тайваню, включно з посиленим патрулюванням кораблів і літаків.

"Китай спробував збільшити навантаження на наші військово-морські та військово-повітряні сили і приховати існування серединної лінії в протоці", - наголошується у доповіді, маючи на увазі неофіційний кордон між двома сторонами, який китайські війська почали регулярно перетинати в останні роки. Також Китай використовує дослідницькі та військові судна, щоб "замаскувати військову діяльність під цивільну".

З метою протистояння китайським загрозам, Міноборони Тайваню повідомило про роботу над заходами зі "збереження" своїх військ на випадок війни, підвищуючи стійкість своєї інфраструктури і проводячи навчання, щоб забезпечити виживання тайванських військ у затяжному конфлікті. Також оборонне відомство запасається зброєю і паливом, щоб витримати тривалу війну з Китаєм.

У відомстві також роблять висновки з війни в Україні та війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

У випадку конфлікту Китай спробує швидко захопити Тайвань і запобігти зовнішньому втручанню, додали у міністерстві. Щоб ускладнити ситуацію, Тайбей працює над диверсифікацією своїх командних систем і впровадженням мобільнішої та далекобійнішої зброї, а також штучного інтелекту, водночас зміцнюючи "зв'язки" з демократичними союзниками, включно зі США.