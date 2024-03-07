Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Глава МЗС Британії вирушає до Німеччини для переговорів щодо України та Гази
09:11 07.03.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорить посилення підтримки України та зусилля з доставки гуманітарної допомоги в Газу на переговорах зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні в четвер.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, наводячи заяву глави МЗС.
Міністри закордонних справ двох країн обговорять подальшу військову допомогу Україні та шляхи посилення тиску на Росію під час другого щорічного британсько-німецького Стратегічного Діалогу.
Вони також обговорять прогрес на шляху до припинення вогню в Газі, допомогу палестинському анклаву та запобігання нелегальній міграції.
"Ми повинні зміцнювати нашу оборону, залишатися поруч з нашими найсильнішими друзями, такими як Німеччина, та йти з допомогою до нових союзників", - сказав Кемерон у своїй заяві.
Як зазначає Reuters, цілком ймовірно, що під час зустрічі з Бербок він також згадає про витік розмови керівників німецьких ВПС щодо ракет Taurus для України.
Раніше посол Німеччини у Британії Мігель Бергер звинуватив ексміністра оборони Бена Воллеса в тому, що він "потрапив у російську пастку", критикуючи нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про Taurus для України.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у вівторок, що дзвінок, про який йде мова, був перехоплений після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.
Бергер сказав, що німецькому уряду "нема потреби" вибачатися, і що попередні результати розслідування причин витоку свідчать про те, що злив стався через індивідуальну помилку одного з офіцерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України
|У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі
|Глава МЗС Британії вирушає до Німеччини для переговорів щодо України та Гази
|Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням України
|Палата представників США схвалила пакет витрат для запобігання шатдауну
|Франція підтримує обрання Рютте наступним генсеком НАТО
Бізнес
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно