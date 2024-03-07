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АНАЛІТИКА

Перші жертви атак хуситів: у Червоному морі загинули моряки

 

Внаслідок чергового нападу єменських повстанців-хуситів на торговельне судно у Червоному морі загинули моряки - вперше від початку таких атак у листопаді 2023 року. Цю інформацію підтвердили американські і британські офіційні особи, зокрема, посольство Великобританії у Ємені.

"Щонайменше двоє невинних моряків загинули. Це був сумний, але неминучий наслідок безрозсудного обстрілу хуситами ракетами міжнародних суден. Вони повинні зупинитися", - йдеться у дописі посольства у соцмережі X. Схожим чином прокоментували напад і в Державному департаменті США.

Загиблі моряки були членами екіпажу грецького судна True Confidence під прапором Барбадосу. Хусити влучили в нього ракетою поблизу узбережжя. Повстанці вже взяли на себе відповідальність за атаку, повідомляє Reuters.

У компанії-операторі True Confidence повідомили, що судно було уражене на відстані приблизно 50 морських миль від єменського порту Аден і загорілося. На борту перебували 20 членів екіпажу та троє озброєних охоронців.

За даними Агентства з морських торговельних операцій Великобританії (UKMTO), екіпаж покинув корабель і більше його не контролює.

Біля Ємену затонуло цивільне судно

Минулого тижня біля узбережжя Ємену затонув балкер Rubymar, який був уражений хуситами в середині лютого. Судно з вантажем добрив йшло з Об'єднаних Арабських Еміратів до болгарського порту Вара і рухалося під прапором Белізу.

Екіпаж після атаки залишив Rubymar, який згодом майже два тижні дрейфував у Баб-ель-Мандебській протоці у північному напрямку. 2 березня стало відомо, що судно затонуло.

Після цього США і Великобританія, які проводять військову операцію у Червоному морі, завдали ударів по об'єктах хуситів. Поранення та загибель членів торгових екіпажів можуть призвести до закликів до більш рішучих дій, зауважує Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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