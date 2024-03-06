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Швеція може стати членом НАТО вже 7 березня
17:16 06.03.2024 |
Формальні процедури для набуття Швецією членства в Північноатлантичному альянсі можуть завершитись уже в четвер, 7 березня.
Про це стало відомо шведському телеканалу TV4, повідомляє "Європейська правда".
Формальною умовою для завершення вступу Швеції в НАТО є передача ратифікаційної грамоти до депозитарію у США. Це стало можливим після того, як президент Угорщини, останньої країни, що ратифікувала членство Швеції, підписав ратифікацію напередодні, 5 березня.
На ймовірність того, що це станеться незабаром, вказує повідомлення шведського уряду про позапланову поїздку прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра закордонних справ Тобіаса Білльстрьома до США 6 березня.
Як повідомляла раніше "ЄвроПравда", цей візит мав відбутись ще 28 лютого, але був відкладений через затягування ратифікаційної процедури з боку Угорщини.
"Після передання ратифікаційних документів на зберігання Швеція стає членом НАТО і на неї поширюються оборонні гарантії Альянсу", - пояснює TV4.
Також телеканал стверджує, що церемонія підняття шведського прапора над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, і в ній візьме участь прем'єр Крістерссон.
Швеція разом із Фінляндією подала заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу у травні 2022 року, відмовившись від багаторічної політики нейтралітету. Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні 2023 року.
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