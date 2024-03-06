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АНАЛІТИКА

Голова ФРС: Прогрес у досягненні мети щодо інфляції в США не гарантований

 

Прогрес у русі інфляції в США до цільового рівня Федеральної резервної системи у 2% не гарантований, у зв'язку з чим зниження відсоткових ставок доведеться відкласти доти, доки керівництво американського ЦБ не буде більш упевнене в досягненні своєї мети, зазначається в тексті заяви глави Федрезерву Джерома Павелла, з яким він виступить у Конгресі пізніше в середу.

Пауелл визнає "значний прогрес" в економіці. Відсоткові ставки, які зараз перебувають на 23-річному максимумі (5,25-5,5% річних), навряд чи знову зростуть. Однак він дотримується обережної позиції щодо зниження ставок без додаткових доказів того, що інфляція, яка різко впала в другому півріччі 2023 року, не повернеться до норми.

"Занадто раннє або занадто сильне ослаблення обмежень може призвести до повернення назад прогресу, який ми спостерігаємо в галузі інфляції, і зрештою потребуватиме ще жорсткішої грошово-кредитної політики, щоб повернути інфляцію до 2%, - ідеться в тексті промови, розміщеному на сайті ФРС. - Водночас занадто пізнє або занадто незначне зниження може невиправдано послабити економічну активність і зайнятість".

Наступне засідання ФРС призначено на 19-20 березня.

Економісти й аналітики останнім часом переглянули свої прогнози і почали очікувати меншої кількості знижень ставок у 2024 році. Тепер вони розраховують на три або чотири зменшення на 25 базисних пунктів, починаючи з червня. На початку року ринки припускали, що цього року буде шість знижень ставок, починаючи з березневого засідання Федрезерву.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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