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ЗМІ: Болгарія почала відправляти в Україну обіцяні 100 БТР
15:54 06.03.2024 |
Болгарія почала транспортування 100 бронетранспортерів, які раніше уряд країни пообіцяв передати Україні.
Відповідні фото оприлюднив телеканал bTV, повідомляє "Європейська правда".
Перший БТР завантажили на платформу і відправили з бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Новому Іскарі.
Загалом Болгарія передасть Україні 110 бронетранспортерів. За організацію їхнього транспортування відповідає Міністерство оборони Болгарії.
БТР будуть перевозитися партіями по шість одиниць.
Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.
Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затрималася через питання щодо покриття витрат на транспортування.
Раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.
БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це мав бути перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
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