Єврокомісіар анонсував великі поступки ЄС протестуючим фермерам

Наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв'ю RMF FM в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження на фермерів", - пообіцяв Войцеховський.

ЄС зобов'яжеться, що цього року не буде жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Це означає, що їхні прямі виплати не будуть зменшені.

З іншого боку, між 2025 і 2027 роками, тобто до кінця бюджетного періоду, будуть внесені зміни, які пом'якшать існуючі вимоги Європейського зеленого курсу - це будуть законодавчі рішення.

"Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо Зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в Спільній аграрній політиці", - сказав Войцеховський.

Пакет включатиме повну відмову від обов'язкового залуження 4 відсотків земель. Остання пропозиція Єврокомісії передбачала лише часткове звільнення від цього зобов'язання.

Фермери, як і раніше, зможуть залишати землю під паром, але це буде добровільною дією, за яку вони будуть додатково винагороджуватися.

Будуть також знайдені рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив. Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе сама обирати період для застосування сівозміни.

З іншого боку, фермерські господарства до 10 гектарів будуть звільнені від перевірок на відповідність екологічним вимогам. Отже, фермерів не штрафуватимуть за їх недотримання. А в Польщі фермерські господарства розміром до 10 га становлять три чверті всіх фермерських господарств.

Комісар Войцеховський також запропонує розширити можливість надання державної допомоги фермерам. Йдеться про допомогу, санкціоновану Єврокомісією у зв'язку з війною в Україні. На сьогодні фермери отримали 4 мільярди євро такої підтримки.

Раніше повідомляли, що Варшава веде неформальні перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення від частини правил Зеленого курсу ЄС для свого агроринку.