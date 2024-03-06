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АНАЛІТИКА

WSJ: Конкурентка Трампа оголосить про вихід з президентських перегонів

 

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

Про це стало відомо The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Гейлі виступить із відповідною заявою у середу, 6 березня.

Вона ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка", коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

Очікується, що вона підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек, таких як ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.

На початку кампанії Гейлі пообіцяла підтримати кандидата від Республіканської партії, але згодом відмовилася підтвердити це зобов'язання, коли її запитали про її суперника Дональда Трампа.

"Що я вам скажу, так це те, що у мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена", - сказала вона в одному з інтерв'ю у лютому.

Раніше Ніккі Гейлі виграла лише одне попереднє голосування - у Вашингтоні, округ Колумбія.

Перед цим Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.
Ключові теги: США
 

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