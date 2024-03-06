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У Польщі на українському кордоні у чергах стоять 2300 вантажівок
14:06 06.03.2024 |
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів. У чергах стоять 2300 вантажівок.
Про це повідомив на брифінгу в Медіацентр Україна - Укрінформ речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україні", - сказав він.
Речник додав, що з п'ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині», у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках. Це вкрай низькі показники, зауважив Демченко.
За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в'їзд в Польщу, через пункт пропуску «Ягодин». З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку, повідомив він.
Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.
За словами Демченка, черги з вантажівок через блокування польського кордону зростають на інших напрямках. Так, станом на ранок в чергах на інших ділянках кордону стоять понад 2 тисячі вантажівок.
"Фіксуємо черги з вантажівок у бік України по трьом напрямках - навпроти ПП "Ужгород" - це кордон зі Словаччиною. Станом на ранок десь 600 вантажівок очікують. Навпроти ПП "Тиса" - це кордон з Угорщиною в бік України - зранку очікувало близько 1000 вантажівок. І ще понад 400 вантажівок - навпроти ПП "Дякове", це кордон з Румунією", - повідомив речник.
Він зауважив, що в цих пунктах пропуску рух відбувається інтенсивний, але через блокування руху на польській ділянці водії і перевізники шукають всі можливі альтернативні напрямки, де вони можуть здійснити перетин кордону.
Демченко пояснив, що водії і перевізники, перевозячи вантажі, мають прив'язуватись до якогось конкретного пункту пропуску, маючи вже документи на вантаж, який необхідно провезти через ту чи іншу митницю. Тому треба враховувати, що блокування продовжується, і "якщо раніше у відкритих джерелах ми бачили заяви, що вони блокуватимуть до 10 березня, то зараз поширюється інформація, що вони продовжать свої дії аж до квітня".
"Тому не можу сказати, що це питання вирішиться в найближчий час", - додав Демченко.
Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.
За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
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