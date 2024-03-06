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Центробанк Єгипту підняв ставки на 600 б.п., до рекорду, ввів плаваючий курс нацвалюти
14:00 06.03.2024 |
Центральний банк Єгипту ухвалив рішення підняти відсоткові ставки на 600 базисних пункти (б.п.) під час позачергового засідання в середу.
Як випливає з повідомлення центробанку, ключову ставку за депозитами "овернайт" збільшено до 27,25%, за кредитами "овернайт" - до 28,25%. Обидві ставки оновили історичні максимуми.
У лютому єгипетський ЦБ підвищив ставки на 200 б.п.
Таким чином, грошово-кредитна політика центрального банку Єгипту стала достатньою мірою обмежувальною і залишатиметься такою настільки довго, наскільки це необхідно для забезпечення бажаної траєкторії дезінфляції, заявив регулятор.
Інфляція в Єгипті перебуває на рівні 29,8% за цільового показника в 7%. Цього року вона буде значно вищою за ціль, очікує центробанк.
Крім того, ЦБ зробив плаваючим курс єгипетського фунта.
Після цих новин національна валюта впала до долара США більш ніж на 61%.
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