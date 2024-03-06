NYT: Трамп у пошуках грошей на вибори зустрівся з Маском

Експрезидент США Дональд Трамп, який терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся в неділю у Флориді з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на трьох осіб, поінформованих про зустріч, пише "Європейська правда".

Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів напередодні очікуваного змагання на виборах з президентом Джо Байденом.

За словами джерела, Трамп похвалив Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Наразі не зрозуміло, чи планує Маск витратити частину своїх статків на користь Трампа. Але його нещодавні пости в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає вкрай важливим, аби Байден зазнав поразки в листопаді.

Люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили, що мільярдер справді так думає.

Маючи статки на суму близько 200 мільярдів доларів, Маск може вирішити підтримати Трампа і потенційно майже одноосібно знищити величезну фінансову передвиборчу перевагу, яку наразі має Джо Байден.

Маск, як і багато бізнес-лідерів, протягом багатьох років робив пожертви кандидатам від обох партій. На відміну від інших американських мільярдерів, він не витрачав значних коштів на президентські вибори, і його пожертви протягом багатьох років були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями.

Компанії Маска, Tesla і SpaceX отримували контракти та субсидії від уряду.

Нагадаємо, Байден та Трамп здобули перемоги у праймериз від своїх партій у "супервівторок" та наблизились до протистояння на виборах у листопаді.

Раніше повідомляли, що Трамп користується більшою підтримкою, ніж Джо Байден, щонайменше у семи штатах, які, ймовірно, визначатимуть результат виборів.