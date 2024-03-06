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США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
10:46 06.03.2024 |
Міністерство фінансів Сполучених Штатів 5 березня оголосило про санкції проти двох фізичних та п'яти юридичних осіб, пов'язаних із консорціумом Intellexa - мережею європейських фірм, що стоїть за продажем поширеної шпигунської програми Predator.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У санкційному списку США опинились Таль Діліан - колишній ізраїльський генерал і засновник компанії Intellexa, Сара Александра Фейсал Хаму, яка допомагала керувати консорціумом, і п'ять компаній у Греції, Ірландії, Північній Македонії та Угорщині, що входять до нього.
Санкції передбачають блокування будь-яких ділових операцій США з цими людьми й компаніями.
Шпигунське програмне забезпечення Predator дозволяє хакерам отримати повний доступ до пристроїв жертв, зокрема мікрофонів, камер, текстових повідомлень і додатків. Воно опинилося в центрі політичного скандалу, який у 2022 році сколихнув грецьку політику.
Intellexa продала Predator в Австрію, Німеччину та Швейцарію, а також країнам із неодноразовими порушеннями прав людини - наприклад Катару, Конго, Об'єднаним Арабським Еміратам, Пакистану та В'єтнаму.
Консорціум виник після того, як із глобального ринку шпигунських програм довелось піти ізраїльській компанії NSO Group - колись популярному розробнику програмного забезпечення Pegasus.
Нагадаємо, минулого місяця Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому.
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