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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator

 

Міністерство фінансів Сполучених Штатів 5 березня оголосило про санкції проти двох фізичних та п'яти юридичних осіб, пов'язаних із консорціумом Intellexa - мережею європейських фірм, що стоїть за продажем поширеної шпигунської програми Predator.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У санкційному списку США опинились Таль Діліан - колишній ізраїльський генерал і засновник компанії Intellexa, Сара Александра Фейсал Хаму, яка допомагала керувати консорціумом, і п'ять компаній у Греції, Ірландії, Північній Македонії та Угорщині, що входять до нього.

Санкції передбачають блокування будь-яких ділових операцій США з цими людьми й компаніями.

Шпигунське програмне забезпечення Predator дозволяє хакерам отримати повний доступ до пристроїв жертв, зокрема мікрофонів, камер, текстових повідомлень і додатків. Воно опинилося в центрі політичного скандалу, який у 2022 році сколихнув грецьку політику.

Intellexa продала Predator в Австрію, Німеччину та Швейцарію, а також країнам із неодноразовими порушеннями прав людини - наприклад Катару, Конго, Об'єднаним Арабським Еміратам, Пакистану та В'єтнаму.

Консорціум виник після того, як із глобального ринку шпигунських програм довелось піти ізраїльській компанії NSO Group - колись популярному розробнику програмного забезпечення Pegasus.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому.
Ключові теги: США
 

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