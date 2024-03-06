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Молдова хоче вступити до ЄС раніше 2030 року
09:59 06.03.2024 |
Спікер парламенту Ігор Гросу вважає, що Молдова може вступити в ЄС ще до 2030 року.
Таку думку він висловив в інтерв'ю румунському виданню digi24.ro, пише "Європейська правда".
У відповідь на запитання, коли Молдова може приєднатись до ЄС, Гросу відповів, що президентка Майя Санду поставила за мету вступ до 2030 року.
"Це мета, яку ми перед собою поставили. Я підтримую цю мету, але водночас сказав колегам і кажу всім, що ми будемо прагнути прискорити цей процес", - сказав Гросу.
Він пояснив, що, на його думку, Молдова і Україна, а також уся Європа сьогодні переживають прискорену динаміку - події швидко змінюються, чого не було ще 10 років тому.
"Ми повинні адаптуватися, знаходити можливості і в цій складній ситуації. Думаю, що ми почали цей процес із 2022 року, і досі він протікає успішно. У 2022 році ми отримали статус країни-кандидата, а у 2023 році почали переговори. Ми дякуємо 27 країнам і особливо Румунії, яка завжди була і залишається нашим адвокатом", - сказав Гросу.
Нагадаємо, Майя Санду раніше висловила сподівання, що переговори про членство Молдови в ЄС завершаться до 2030 року.
Також Санду ініціювала проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
Напередодні голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.
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