«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok

Законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Представники Майк Галлахер і Раджа Крішнамоорті презентували законопроєкт, який отримав назву "Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними противниками". У законопроєкті йдеться, що TikTok контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці США.

"Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів", - заявив Галлахер, голова спеціального комітету Палати представників щодо китайської комуністичної партії.

Якщо законопроєкт ухвалять, у ByteDance буде близько п'яти місяців, щоб відмовитися від TikTok, у той час як веб-хостингові компанії та магазини застосунків, як-от ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку цього застосунку й інших, пов'язаних із ByteDance.

"Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це завуалювати. Цей закон зневажає права 170 мільйонів американців на Першу поправку і позбавляє 5 мільйонів малих підприємств платформи, на яку вони покладаються для розвитку і створення робочих місць", - йдеться в заяві представника TikTok.

Пропонований законопроєкт є останнім кроком у багаторічних зусиллях Вашингтона по боротьбі з TikTok і його ймовірними зв'язками з китайською комуністичною партією, які генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу заперечує.

Бан для TikTok

Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах.

Крім того, в деяких західних країнах хочуть ввести заборону на використання TikTok державними службовцями.