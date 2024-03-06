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АНАЛІТИКА

Латвія остаточно заборонила ввезення зерна та овочів з Росії

 

Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів з Росії та Білорусі, які підпадають під раніше запроваджену в країні заборону на імпорт такої продукції.

За інформацією міністерства землеробства Латвії, під заборону потрапили овочі та фрукти, зернові й кормові культури, передає Інтеракс-Україна.

Зокрема, заборона поширюється на картоплю, помідори, цибулю, часник, капусту, садовий салат, моркву, столову ріпу та брукву, столові буряки, вівсяне коріння, кореневу селеру, редис, огірки та корнішони, бобові, свіжі овочі.

Крім того, із Росії та Білорусі до Латвії не можна буде ввозити пшеницю та суміш пшениці та жита, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.

Також заборонені до ввезення борошно та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риба або ракоподібні, молюски або інші водяні безхребетні, висівки, залишки виробництва крохмалю тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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