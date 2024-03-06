Фінансові новини
- |
- 06.03.24
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва пропонує запровадити заборону на транзит сільгосппродукції з Росії та Білорусі
09:14 06.03.2024 |
У Литві тимчасово пропонується заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Delfi Литва.
Таку пропозицію щодо внесення змін до закону про сільське господарство, продовольство та розвиток села висловив голова Комітету Сейму з економіки Казіс Старкявічюс.
Якщо пропозицію буде схвалено, Сейм запровадить заборону на "імпорт, ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів, країною походження яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь через територію Литовської Республіки".
Таку пропозицію планують запровадити з 15 квітня цього року до 1 липня 2025. До набрання чинності пропонується затвердити переліки сільськогосподарської продукції та кормів, заборонених до ввезення, імпорту або транзиту через територію Литви.
Крім того, однією з вимог литовських фермерів, які протестували в січні, було припинення транзиту російського зерна, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Європейська комісія не має наміру проводити переговори з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через Україну.
"Відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу до 2027 року", - сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
За її словами, Єврокомісія інтенсивно працює, щоб "надати країнам альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС" та "ми успішно пройшли черговий опалювальний сезон, тож зараз вже час починати готуватися до наступної зими".
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про план Б після припинення транзиту російського газу. За його словами, ми не плануємо вести переговори з країною-агресором щодо продовження та підписання угоди.
Одночасно він повідомив про багаторазові переговори на європейських форумах, з європейськими лідерами на базі Єврокомісії та зазначив, що "якщо європейські країни вирішать об'єднатися або якийсь з європейських партнерів візьме на себе транзит свого газу, ми готові надати таку послугу, так як і раніше відповідально ставилися до європейських партнерів".
До слова, Шмигаль сказав: "У нас є безумовно план Б, система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості як її використовувати, в тому числі і для транзиту".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках «транспортного безвізу»
|В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва пропонує запровадити заборону на транзит сільгосппродукції з Росії та Білорусі
|Трамп і Байден перемогли на праймериз у «супервівторок»
|Угорщина остаточно ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО
|Новий президент Угорщини офіційно вступив на посаду
|Президент Чехії про відправку військ в Україну: Давайте не обмежувати себе
|Франція долучиться до плану Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
Бізнес
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|В Україні представили бронемашину Inguar-3
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT