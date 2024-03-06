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АНАЛІТИКА

Трамп і Байден перемогли на праймериз у «супервівторок»

 

Президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймериз від своїх партій у "супервівторок" - днем у календарі попереднього голосування у 15 штатах, коли на кону стоїть найбільша кількість делегатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News.

У вівторок Трамп здобув перемогу на голосуванні в 12 штатах Каліфорнія, Північна Кароліна, Вірджинія, Теннессі, Оклахома, Техас, Арканзас, Мен, Алабама, Массачусетс, Колорадо і Міннесота.

Водночас Байден переміг на праймериз у Каліфорнії, Айові, Вірджинії, Північній Кароліні, Вермонті, Оклахомі, Теннессі, Массачусетсі, Мені, Арканзасі, Техасі, Алабамі, Колорадо та Міннесоті.

Єдина конкурентка Трампа за номінацію від республіканців Ніккі Гейлі виграла лише в штаті Вермонт.

Тим самим Байден і Трамп близьки до повторного протистояння на виборах, що може відбутися в США вперше з 1956 року. Опитування громадської думки показують, що і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги підтримки серед виборців.

Раніше Ніккі Гейлі виграла лише одне попереднє голосування - у Вашингтоні, округ Колумбія.

Перед цим Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

Водночас повідомляли, що Трамп користується більшою підтримкою, ніж чинний президент Джо Байден, щонайменше у семи штатах, які, ймовірно, визначатимуть результат виборів.
Ключові теги: США
 

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