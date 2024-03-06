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Угорщина остаточно ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО
23:30 05.03.2024 |
Новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після того, як глава угорської держави підписав ратифікаційний документ, його мають направити у Вашингтон.
Як повідомляє Reuters, таку процедуру, найімовірніше, мають провести швидко.
Що передувало
Варто зауважити, що Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку на вступ Швеції до НАТО з 2022 року. Це була остання перешкода на шляху Швеції до вступу до Альянсу.
Нещодавно парламент Угорщини схвалив ратифікацію заявки Швеції.
Після цього спікер парламенту підписав ратифікацію та направив документ до канцелярії президента для оприлюднення.
Країни НАТО неодноразово закликали та вимагали Будапешт ратифікувати заявку Швеції.
Нещодавно посол Литви у Швеції заявив про те, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.
При цьому дипломат додавав, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" першим.
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