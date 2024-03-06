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АНАЛІТИКА

Новий президент Угорщини офіційно вступив на посаду

 

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок у вівторок, 5 березня, офіційно вступив на посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Минулого тижня угорський парламент 134 голосами проголосував за призначення Шуйока президентом.

Після обрання Шуйок склав присягу і, згідно з конституцією, вступив на посаду на восьмий день після оголошення результатів виборів у разі дострокового припинення повноважень колишнього президента.

Це означає, що Шуйок офіційно став президентом Угорщини опівночі 5 березня.

Він був єдиним кандидатом на посаду, запропонованим партією "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.
Ключові теги: Угорщина
 

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