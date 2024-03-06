Фінансові новини
- |
- 06.03.24
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий президент Угорщини офіційно вступив на посаду
23:25 05.03.2024 |
Новий президент Угорщини Томаш Шуйок у вівторок, 5 березня, офіційно вступив на посаду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.
Минулого тижня угорський парламент 134 голосами проголосував за призначення Шуйока президентом.
Після обрання Шуйок склав присягу і, згідно з конституцією, вступив на посаду на восьмий день після оголошення результатів виборів у разі дострокового припинення повноважень колишнього президента.
Це означає, що Шуйок офіційно став президентом Угорщини опівночі 5 березня.
Він був єдиним кандидатом на посаду, запропонованим партією "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках «транспортного безвізу»
|В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорщина остаточно ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО
|Новий президент Угорщини офіційно вступив на посаду
|Президент Чехії про відправку військ в Україну: Давайте не обмежувати себе
|Франція долучиться до плану Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
|У Макрона спростували «заяву» про неготовність надсилати війська в Україну вже найближчим часом
|ЄС продовжуватиме збільшувати ліміти для торгівлі електроенергією з Україною — єврокомісарка
Бізнес
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|В Україні представили бронемашину Inguar-3
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT