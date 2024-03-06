Франція долучиться до плану Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це Макрон оголосив 5 березня в Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

Президент Франції сказав, що ініціатива Чехії "надзвичайно корисна, ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь" "Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні й сумісні з обладнанням, яке ми передали (Україні. - Ред.)", - додав він.

Говорячи про те, звідки брати кошти на фінансування плану Чехії, Макрон припустив, що це може бути "двостороння мобілізація, це може бути співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування".

"Так само це може бути європейське фінансування, фінансування з Європейського фонду миру, яке може бути частково мобілізоване для цієї ініціативи", - припустив президент Франції.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро.