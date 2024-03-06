ЄК виділить 1,5 млрд євро на оборонну індустрію

Єврокомісія у вівторок, 5 березня, представила першу в історії Євросоюзу стратегію в галузі оборонної промисловості та нову програму інвестицій у цій сфері обсягом 1,5 млрд євро. Ці кошти передбачається виділити з бюджету ЄС з 2025 до 2027 року.

Як повідомляє пресслужба ЄК, однією з цілей програми є зміцнення всередині Євросоюзу рамкової співпраці у сфері оборонної промисловості. Крім того, в ЄС прагнуть домогтися збільшення обсягів виробництва озброєнь та скорочення залежності від закордонних виробників, як-от США чи Південної Кореї, пише агенція AFP.

"Нам потрібно більшою мірою відповідати за власну безпеку, і це незалежно від результату президентських виборів у США в листопаді", - заявила віцеголова Єврокомісії Маргрете Вестагер, представляючи програму.

Стимулювання спільних закупівель озброєнь

Конкретно проєкт закону із запуску Європейської програми для оборонної промисловості (European Defense Industry Programme, EDIP) передбачає, що країни Євросоюзу до 2030 року "мають витрачати щонайменше 50% свого оборонного бюджету на закупівлі всередині ЄС". До 2035 року ця частка має зрости до 60 відсотків.

Як нагадує AFP, з 2007 року в ЄС існує орієнтовна мета для країн-членів витрачати на закупівлі всередині ЄС 35 відсотків своїх оборонних бюджетів. Ця мета є добровільною, і далеко не всі країни ЄС з часу ухвалення її справді досягали, випливає із повідомлення.

Крім того, представлена 2 березня у Брюсселі програма закликає країни-члени ЄС до 2030 року здійснювати щонайменше 40% оборонних закупівель на колективній основі. При цьому у разі спільних оборонних закупівель передбачається звільнити країни від необхідності сплачувати податок на додаткову вартість.

"Щоб підвищити готовність європейської оборонної промисловості, державам-членам потрібно інвестувати більше, краще, разом та по-європейськи", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Покращена здатність діяти як союзники НАТО

Окрім іншого, Єврокомісія хоче допомогти європейській оборонній промисловості краще підготуватися до існуючих та потенційних викликів - таких, як раптове зростання попиту на великі обсяги артилерійських боєприпасів.

При цьому, за словами Маргрете Вестагер, незважаючи на заходи, що вживаються, країни ЄС "цілком і повністю залишаться вірними НАТО". "Покращена здатність діяти зроблять нас сильнішим союзником", - додала вона.