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Частка «тіньового» флоту у перевезеннях російської нафти й продуктів перевищила 60%
17:12 05.03.2024 |
Частка танкерів із західним страхуванням, що заходять у росію, впала в лютому до найнижчого рівня з початку дії санкцій, оскільки два страхових клуби вилучили 18 кораблів із «тіньового» флоту анонімних старих кораблів.
Згідно з даними Lloyd's List Intelligence і Vortexa, із понад 300 танкерів, завантаження яких у російських портах відстежували минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів.
Морське страхування в International Group розглядається як проміжний показник дотримання танкерами граничних цін G7 на експорт російської нафти, запроваджених 14 місяців тому, щоб обмежити надходження доходів до кремля, уникаючи при цьому цінових шоків.
Страхування для решти 61% танкерів, які заходили в росію минулого місяця, було невідомими, причому кількість танкерів, що відповідають вимогам цоколю, постійно зменшувалася протягом останніх п'яти місяців.
Це пов'язано з придушенням регулюючими органами в Європі, США й Великобританії щодо обходу санкцій, причому з листопада понад 100 танкерів, що заходили в росію, були охоплені зареєстрованими судновласниками, операторами і менеджерами суден.
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