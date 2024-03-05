Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка «тіньового» флоту у перевезеннях російської нафти й продуктів перевищила 60%

 

Частка танкерів із західним страхуванням, що заходять у росію, впала в лютому до найнижчого рівня з початку дії санкцій, оскільки два страхових клуби вилучили 18 кораблів із «тіньового» флоту анонімних старих кораблів.

Згідно з даними Lloyd's List Intelligence і Vortexa, із понад 300 танкерів, завантаження яких у російських портах відстежували минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів.

Морське страхування в International Group розглядається як проміжний показник дотримання танкерами граничних цін G7 на експорт російської нафти, запроваджених 14 місяців тому, щоб обмежити надходження доходів до кремля, уникаючи при цьому цінових шоків.

Страхування для решти 61% танкерів, які заходили в росію минулого місяця, було невідомими, причому кількість танкерів, що відповідають вимогам цоколю, постійно зменшувалася протягом останніх п'яти місяців.

Це пов'язано з придушенням регулюючими органами в Європі, США й Великобританії щодо обходу санкцій, причому з листопада понад 100 танкерів, що заходили в росію, були охоплені зареєстрованими судновласниками, операторами і менеджерами суден.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3943
  0,0808
 0,21
EUR
 1
 41,6463
  0,1030
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1596  0,08 0,20 38,6742  0,05 0,13
EUR 41,3935  0,16 0,38 42,0662  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3700  0,04 0,12 38,4050  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес