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АНАЛІТИКА

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його заступник Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку, повідомив у вівторок Держдеп.

"Вікторія Нуланд дала мені знати, що планує найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря з політичних питань", - йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що вони разом із президентом США Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов'язки Нуланд.

Блінкен подякував Нуланд за її роботу в Держдепі, йдеться в заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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