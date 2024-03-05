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Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку
17:09 05.03.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його заступник Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку, повідомив у вівторок Держдеп.
"Вікторія Нуланд дала мені знати, що планує найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря з політичних питань", - йдеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.
Він зазначив, що вони разом із президентом США Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса тимчасово виконувати обов'язки Нуланд.
Блінкен подякував Нуланд за її роботу в Держдепі, йдеться в заяві.
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