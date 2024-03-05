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АНАЛІТИКА

У ЄС зустрілися з представником Китаю напередодні його візиту до Києва

 

Високопоставлені керівники Зовнішньої дипломатичної служби Європейського союзу (ЗДСЄС) зустрілися зі спеціальним посланцем Китаю у справах Євразії, висловивши сподівання на предметну взаємодію Пекіна з Києвом, так само як і на те, що Китай закличе Росію негайно поважати суверенітет і територіальну цілісність Української держави і виведе свої війська з її території.

"Керуючі директори ЗДСЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт і з питань Азіатсько-Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрем зустрілися в Брюсселі зі спеціальним посланником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Делегації ЄС і Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи сприяння справедливому і сталому миру", - ідеться в пресрелізі, поширеному у вівторок у Брюсселі за результатами зустрічі.

Під час зустрічі сторона ЄС поклала повну відповідальність на Росію за неспровоковану і невиправдану агресію, наголосивши, що "повага до принципів Статуту ООН, суверенітету і територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання". "ЄС наголошує, що війна Росії являє собою реальну загрозу її безпеці і що, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на наші двосторонні відносини. ЄС, як і раніше, відданий підтримці України в усьому, що необхідно для перемоги", - наголошується в пресрелізі.

Крім того, в ЄС привітали майбутній візит спеціального посланника Лі до Києва, який, "як вони сподіваються, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною, через більш ніж два роки після початку незаконної агресивної війни Росії". "ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту і просування Статуту ООН і міжнародного права. Сторона ЄС наголосила, що очікує, що Китай закличе Росію негайно та беззастережно поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, виведе всі збройні сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - деталізується в повідомленні.

Крім того представники ЄС підтвердили своє серйозне занепокоєння, "яке також було висловлено на саміті ЄС-Китай 7 грудня 2023 року, щодо значних обсягів продукції подвійного призначення та передових технологій, які експортують із Китаю до російського військово-промислового комплексу". "У цьому контексті ЄС закликав Китай зробити ефективні кроки в межах своєї юрисдикції, щоб обмежити потоки цих найбільш чутливих товарів. Обидві сторони погодилися залишатися на зв'язку з цих важливих питань", - ідеться в пресрелізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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