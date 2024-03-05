Уряд Китаю цьогоріч планує зростання ВВП на 5% та збільшення видатків на оборону

Уряд Китаю цього року планує зберегти темпи зростання національної економіки на рівні 5% та збільшити на понад 7% - до 1,7 трильйона юанів ($239 мільярди), витрати на оборону.

Про це йдеться в проєкті бюджету уряду КНР, представленому на сесії парламенту країни прем'єр-міністром Лі Цяном, передає власний кореспондент Укрінформу.

Глава уряду у вівторок доповідав на щорічному зібранні Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) результати роботи Держради за минулий рік та представив загальні положення проєкту державних видатків на поточний.

У своїй доповіді Лі повідомив, що минулого року економіка Китаю зросла на 5,2% й досягнула 126,1 трлн юанів ($17,7 трлн).

Зважаючи на гостру проблему в країні з працевлаштуванням, він акцентував увагу на нових робочих місцях і підкреслив, що у 2023-му в Китаї створено майже 12,4 млн нових робочих місць, а рівень безробіття становив 5,2%.

Минулорічний бюджет Китаю, за даними уряду, в цілому виконано згідно з запланованими показниками, на 99,8%. Так, загальні надходження держскарбниці, до яких зараховуються доходи центрального та всіх місцевих урядів, становили 23,4 трлн юанів ($3,3 трлн) та зросли в порівнянні з 2022 роком на 6,4%.

Левову частку бюджетних надходжень становлять податкові, що відповідає зусиллям влади наростити внутрішній попит, які становили 18,1 трлн юанів ($2,5 трлн, зростання на 8,7%), тоді як неподаткові зменшились на 3,7% - до 3,6 трлн юанів ($0,5 трлн).

Загальні видатки з бюджету минулого року становили 28,2 трлн юанів ($4 трлн), а його дефіцит був покритий за рахунок додаткового випуску державних облігацій.

На цей рік уряд Китаю планує збереження темпів зростання ВВП на рівні 5%, створення ще не менше 12 млн робочих місць та утримання безробіття на рівні близько 5,5%.

За розрахунками уряду, порівняно з минулим роком надходження цьогорічного бюджету КНР мають збільшитись на 3,3% і скласти загалом 24,5 трлн юанів ($3,4 трлн), а видатки незначно зрости до 28,6 трлн юанів ($4 трлн).

При цьому планується збільшення витрат на національну оборону на 7,2% - до 1,7 трлн юанів ($240 млрд), на 6,6% зростання фінансування дипломатичної служби (60,8 млрд юанів або $8,5 млрд), а також будуть збільшені видатки бюджету на освіту (на 5% - до 164,9 млрд юанів) та науку і технології (на 10% - до 370,8 млрд юанів).

Інші статті витрат та додаткова інформація про заплановані бюджетні видатки наразі не повідомляється.