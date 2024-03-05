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АНАЛІТИКА

Польські фермери пропускатимуть через ПП «Шегині» в бік України по 12 авто раз на 12 годин

 

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках, або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках. Через ПП "Шегині" протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин.

Про це повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. З п'ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині». Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. В бік Польщі ситуація незмінна", - повідомив речник.

Він зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в'їзд в Польщу, через пункт пропуску «Ягодин».

Станом на ранок сьогодні на цих 6 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин».

Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.
Ключові теги: Польща
 

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