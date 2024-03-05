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Турецький термінал відмовився приймати російську нафту через санкції США
11:59 05.03.2024 |
Турецький термінал Дертйол, який торік приймав рекордні обсяги російської нафти, більше не прийматиме вантажі з Росії через посилення санкцій з боку США.
Як пише Reuters, компанія Global Terminal Services (GTS), що управляє терміналом, вже повідомила про це своїм клієнтам, передає Forbes.
Зазначається, що GTS не прийматиме продукцію російського походження чи продукцію, відвантажену з російських портів, як "додатковий захід до чинних санкційних правил".
"Новий підхід GTS - це додатковий захід, покликаний усунути наслідки дій, що знаходяться поза сферою її впливу та контролю, попри зусилля компанії до дотримання всіх чинних санкційних правил", - пояснила компанія.
Як відомо, після запровадження західних санкцій проти РФ за війну в Україні Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти та палива. У відповідь на санкції Росія перенаправила постачання замість Європи та США до Азії, Туреччини та Африки.
Загроза введення США санкцій проти фінансових компаній, які ведуть бізнес із РФ, вже вдарила по турецько-російській торгівлі, порушивши або загальмувавши деякі платежі як за російську нафту, так і за турецький експорт.
Термінал GTS займається імпортом, експортом та зберіганням палива та сирої нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, термінал у 2023 році прийняв 11,7 млн барелів російської нафти - у сім разів більше від загального обсягу від усіх відправників у 2021 році. Експорт з терміналу у 2023 році зріс майже впʼятеро порівняно з 2021 роком, до 24,7 млн барелів.
Останній танкер з російським паливом прибув до Дертйолу 19 лютого, доставивши 511 тис. барелів дизельного палива з Приморська.
Після перевалки в Дертйолі нафта зазвичай експортувалася в грецькі порти Корінф, Елефсіс та Салоніки, а також у Роттердам та Антверпен.
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