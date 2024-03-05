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АНАЛІТИКА

В Грузії проходять військові навчання за участі країн НАТО

 

Протягом наступних двох тижнів у Грузії військові країни, а також країн-членів НАТО проведуть багатонаціональні військові навчання "Троянський слід".

Про це повідомили у Міноборони Грузії та посольстві США, пише "Європейська правда".

Військовослужбовці працюватимуть над покращенням співробітництва та координації в рамках всесвітньої мережі партнерів і союзників.

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні спроможності та оперативну сумісність із країнами-членами НАТО. Навчаннями "Троянський слід" керує європейське командування спеціальних операцій США", - йдеться в заяві дипвідомства США.

Навчання проходять одночасно в трьох країнах - Румунії, Греції та Грузії. У компоненті, який пройде в Грузії, беруть участь представники спецназу США, Великої Британії, Румунії, Польщі та Іспанії.

До навчань також долучаться резервісти територіальної оборони Міноборони Грузії та представники добровольчих організацій.

Військові виконуватимуть різні завдання на суші та на морі як у східній, так і в західній Грузії.

Нагадаємо, у понеділок понад 20 тисяч солдатів з 13 країн почали участь у навчаннях НАТО в північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції.

А наприкінці лютого польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки.
Ключові теги: Грузія
 

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