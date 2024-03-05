Українські автомобілі без обліку штрафуватимуть у Німеччині

Українці, які з автомобілем перебувають у Німеччині більше року у статусі шукачів захисту від війни, мають до кінця березня поставити свої авто на облік і отримати німецькі номери. 31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям у Німеччині більше року їздити на українських номерах. Як повідомили DW у міністерстві транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, яка нині головує у конференції земельних транспортних відомств, жодних запитів від земель на подовження перехідних положень і винятків для українських авто немає. "Це означає, що всі українські транспортні засоби, які більше року перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині", - констатували у земельному міністерстві.

Керування автомобілем без німецької реєстрації понад рік є адміністративним правопорушенням, нагадують у федеральному міністерстві транспорту. "За це Ви отримаєте штраф", - попереджають у роз'ясненнях міністерства, оприлюднених торік після запровадження спецдозволів для українських авто, дія яких нині спливає. Відповідно до каталогу штрафів, пересування автомобілем без належної реєстрації тягне за собою грошове стягнення у 70 євро і один штрафний бал. За наявності 8 штрафних балів водія у Німеччині позбавляють водійського посвідчення.

Як поставити на облік чуже авто?

Як зазначили у міністерстві транспорту Північного Рейну-Вестфалії, попри необхідність негайно ставити авто на облік у Німеччині, невирішеними залишаються кілька питань, які досі ускладнюють перереєстрацію авто у деяких випадках. Наприклад, йдеться про українців, які приїхали до Німеччини на чужому автомобілі. Річ у тім, що при реєстрації автомобіля у Німеччині заявник має довести своє право розпоряджатися ним, надавши, наприклад, техпаспорт або інші документи.

"Такими доказами можуть слугувати, наприклад, угода купівлі-продажу, оригінал рахунку або квитанція митниці. Слід виходити з того, що чимало водіїв не зможуть довести своє право розпоряджатися автомобілем", - зазначили у земельному міністерстві. Відомство звернулося до федерального міністерства транспорту за роз'ясненнями, як діяти у таких випадках. "Федеральне міністерство транспорту повідомило, що якомога швидше надасть землям відповідний припис", - зазначили у мінтрансі землі Північний Рейн-Вестфалія, відповідаючи на запитання DW, коли можна очікувати уточнення цього питання.

А якщо провалений техогляд?

Ще одним проблемним питанням, щодо якого земельні транспортні відомства очікують роз'яснень федерального уряду, є доля українських автомобілів, які не зможуть пройти німецький техогляд. "Ми виходимо з того, що чимало українських транспортних засобів не відповідають європейським технічним приписам, наприклад, щодо граничного рівня викидів вихлопних газів. Такі автомобілі після завершення перехідного періоду зможуть брати участь у дорожньому русі у Німеччині лише за наявності спеціального дозволу", - йдеться у відповіді земельного міністерства. Хто і за яких умов після 31 березня зможе отримати такий спецдозвіл, має роз'яснити федеральний уряд.

Техогляд і "автоцивілка"

Німецький техогляд (Hauptuntersuchung) є передумовою реєстрації автомобіля. Крім технічного стану автомобіля, на практиці власники авто з України стикаються з труднощами при проходженні техогляду й через те, що їхні транспортні засоби були привезені, наприклад, з США, і не мають європейської сертифікації. На перехідний період, який спливає 31 березня, діяли приписи про спрощений техогляд для українських авто. Утім, як вирішуватиметься ця проблема надалі, поки що невідомо.

Крім техогляду для реєстрації авто, у Німеччині потрібно укласти німецьку "автоцивілку" і надати на підтвердження цього спеціальний код (EVB-Nummer - семизначна комбінація з цифр і літер). Вартість цієї страховки сильно коливається - залежно від марки і віку автомобіля, а також від водійського стажу без аварій. Чи враховувати водійський стаж з України, вирішує кожна страхова компанія окремо.

У середньому "автоцивілка" у Німеччині, за даними порталу Check24, коштує 400 євро на рік.

На період дії перехідних положень, до 31 березня, українці могли їздити з "зеленою картою" - міжнародним полісом страхування відповідальності. Такий поліс, за даними Союзу німецького страхового бізнесу (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.), діє у Німеччині не більше року.