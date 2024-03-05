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Рада ЄС і Європарламент погодили ідею закону про скорочення кількості пластикового сміття
10:40 05.03.2024 |
Перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили позиції щодо майбутнього законопроєкту, метою якого буде скорочення кількості пластикового сміття.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Майбутній проєкт охоплює увесь цикл життя пластикової упаковки, від моменту виготовлення до утилізації. Ідея полягає у тому, щоб уникнути непотрібного пакування, звести до мінімуму вміст шкідливих компонентів та забезпечити можливість переробки пакування, що зараз можливо не для усіх типів упаковки, та однотипне її маркування.
Зокрема, йдеться про жорсткіші обмеження на використання поліфторованих алкілів у пакуванні, яке безпосередньо контактує з харчовими продуктами.
Пропонують жорсткіші обмеження на мінімальну щільність пакування товару та об'єми та вагу упаковки.
Також встановлюються цілі з обов'язкового використання переробленого пластику в пакуванні до 2030 і 2040 років та повторного використання деяких видів упаковки; для дрібного бізнесу передбачена можливість відступу від правил.
Компанії, які продають готову їжу з собою, хочуть зобов'язати дозволити клієнтам брати їжу у свої судочки, чашки тощо без додаткової доплати. Крім того, до 2030 року такий бізнес має подбати, щоби щонайменш 10% товарів продавалися в упаковці, яку можна використовувати повторно.
До 2029 року країни-члени повинні будуть забезпечувати збір щонайменш 90% одноразових пластикових пляшок та алюмінієвих бляшанок від напоїв.
Для уникнення зайвого пластикового сміття пропонують заборонити пластикове пакування для фруктів та овочів у супермаркетах, використання порційного пластикового пакування для соусів, напоїв тощо у ресторанній сфері, дрібного порційного пакування шампунів, кремів тощо у готельній сфері.
Дана домовленість закладає основу для того, щоб майбутній проєкт схвалили на Раді ЄС та у Європарламенті.
Обговорення майбутнього проєкту ще восени 2023 року стурбувало французьких виробників сиру, які побоювалися, що це поставить під загрозу традиційне пакування камамберу.
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