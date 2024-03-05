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АНАЛІТИКА

Єврокомісія запропонує способи перевести економіку ЄС на «військові рейки»

 

У Єврокомісії запропонують шляхи активізації роботи європейської оборонної промисловості, щоб ефективніше реагувати на потреби в умовах війни в Україні і зростаючої невизначеності щодо безпекових викликів у майбутньому.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Європейський комісар Тьєррі Бретон з питань промисловості планує озвучити пропозиції щодо того, як країни ЄС можуть разом закуповувати у європейських компаній більше зброї і так посприяти тому, що вони збільшать виробничі потужності.

"Нам потрібно змінити парадигму і переводити економіку на військові рейки. Це також означає, що європейській оборонній промисловості доведеться брати на себе більше ризиків, але з нашою підтримкою", - зазначив Бретон.

"У теперішніх геополітичних обставинах Європа має брати на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів у наших союзників кожні чотири роки", - сказав Бретон.

Наскільки відомо, серед пропозицій у плані єврокомісара - зобов'язати виробників у кризовий для Європи період віддавати пріоритет замовленням з Європи перед третіми країнами.

План очікувано буде супроводжуватися незначною сумою у багаторічному бюджеті ЄС - 1,5 млрд євро, проте створить законодавчу рамку для більш скоординованих дій у ЄС.

Також Бретон закликав створити спецфонд ЄС на 100 млрд євро для фінансування оборонних проєктів.

Неофіційно знайомий з планами посадовець сказав журналістам, що у ЄК планують ставитися до України в даному питання "майже як до країни-члена" і залучити її до нових механізмів, які будуть створюватися.

Ключові теги: ЄС
 

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