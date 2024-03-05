Фінансові новини
- |
- 05.03.24
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія запропонує способи перевести економіку ЄС на «військові рейки»
09:31 05.03.2024 |
У Єврокомісії запропонують шляхи активізації роботи європейської оборонної промисловості, щоб ефективніше реагувати на потреби в умовах війни в Україні і зростаючої невизначеності щодо безпекових викликів у майбутньому.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Європейський комісар Тьєррі Бретон з питань промисловості планує озвучити пропозиції щодо того, як країни ЄС можуть разом закуповувати у європейських компаній більше зброї і так посприяти тому, що вони збільшать виробничі потужності.
"Нам потрібно змінити парадигму і переводити економіку на військові рейки. Це також означає, що європейській оборонній промисловості доведеться брати на себе більше ризиків, але з нашою підтримкою", - зазначив Бретон.
"У теперішніх геополітичних обставинах Європа має брати на себе більшу відповідальність за свою безпеку, незалежно від результатів виборів у наших союзників кожні чотири роки", - сказав Бретон.
Наскільки відомо, серед пропозицій у плані єврокомісара - зобов'язати виробників у кризовий для Європи період віддавати пріоритет замовленням з Європи перед третіми країнами.
План очікувано буде супроводжуватися незначною сумою у багаторічному бюджеті ЄС - 1,5 млрд євро, проте створить законодавчу рамку для більш скоординованих дій у ЄС.
Також Бретон закликав створити спецфонд ЄС на 100 млрд євро для фінансування оборонних проєктів.
Неофіційно знайомий з планами посадовець сказав журналістам, що у ЄК планують ставитися до України в даному питання "майже як до країни-члена" і залучити її до нових механізмів, які будуть створюватися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ЄС і Європарламент погодили ідею закону про скорочення кількості пластикового сміття
|В Грузії проходять військові навчання за участі країн НАТО
|Українські автомобілі без обліку штрафуватимуть у Німеччині
|Єврокомісія запропонує способи перевести економіку ЄС на «військові рейки»
|США готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні
|Канада найближчими днями прийме рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні
Бізнес
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT
|Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима
|Серія Google Pixel 8 названа "Найкращим смартфоном" 2023 року
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring