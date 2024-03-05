У Червоному морі пошкодили три важливих телекомунікаційних кабелі

Три важливих кабелі зв'язку, що проходять через Червоне море, перестали функціонувати.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Кабелі, з якими помітили проблему, включають Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom та TGN-Gulf, повідомили у компанії HGC Global Communications. Там зазначили, що пошкодження вплинули на 25% всього трафіку, що проходив по кабелях через Червоне море, та що втрату компенсують іншими маршрутами.

Маршрут через Червоне море вважається одним з вкрай важливих для забезпечення передачі даних між Азією та Європою.

Seacom повідомили, що попередні дані вказують на пошкодження того сегменту кабелю, що пролягає у територіальних водах Ємену в Червоному морі.

Хусити зі свого боку заявили, що не причетні до інциденту, та поклали відповідальність на американські й британські військові кораблі, не наводячи ніяких доказів.

Законний єменський уряд в екзилі заявляв, що хусити нібито мають наміри пошкодити кабелі.

Якщо допустити, що бойовики справді причетні до цього, невідомо, як вони могли виконати таку операцію самостійно. Вважається, що у них немає фахівців чи обладнання для такої диверсії, оскільки йдеться про глибину понад 100 метрів. Однак кабелі теоретично можливо пошкодити якорем судна, якщо волокти його по дну.

Оператори поки утримуються від припущень про те, що саме пошкодило кабель, до його фізичного обстеження.

Як відомо, з листопада бойовики-хусити почали атакувати торгові судна, які прямують через Червоне море, пояснюючи це нібито підтримкою палестинського народу. Оскільки загроза для торгового судноплавства у регіоні серйозно зачіпає економічні інтереси багатьох держав, західні союзники спрямували у Червоне море свої військові кораблі, щоб збивати ракети й ударні безпілотники хуситів.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року зазнав пошкоджень газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією і кабель естонського оператора. Найбільш імовірним винуватцем вважають якір китайського торгового судна.