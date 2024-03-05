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Найбільший морський перевізник на Далекому Сході відмовився заходити у російський порт
23:17 04.03.2024 |
Південнокорейський морський перевізник Sinokor оголосив про припинення роботи у найбільшому порту Росії на Далекому Сході. Компанія та її "дочка" Hueng-A Line з 10 березня перестають брати заявки на доставлення до порту Східний.
Останній рейс компанії до цього порту відбудеться 31 березня, але вона продовжить працювати на інших далекосхідних терміналах.
Sinokor входить до 20 найбільших морських ліній за обсягом перевезень. Разом з Hueng-A Line Sinokor має флот з 72 суден місткістю близько 100 000 стандартних контейнерів.
23 лютого оператор порту Східний, Східна стивідорна компанія потрапила до списку санкцій США за транспортування боєприпасів з КНДР. Держдепартамент стверджує, що до Росії з КНДР з вересня 2023 року надійшло понад 10 000 контейнерів із боєприпасами та компонентами для їх виробництва. Через порт Східний, порахували в США, пройшло понад 7400 контейнерів.
Інші іноземні компанії також скасовуватимуть заходи до Східного та виводитимуть звідти активи, пояснив The Moscow Times один з учасників ринку. Перенаправити вантажі зі Східного до порту Владивостока не вийде - він завантажений. Отже, доведеться контейнери того ж Sinokor перевантажувати на судна менші від інших ліній і таким чином доставляти їх до Східного. Це збільшить термін та вартість перевезень.
Водночас Sinokor вже у рази підвищив розцінки на використання своїх контейнерів у Росії. Наприклад, вартість використання 40-футового контейнера Sinokor у разі відправлення до Санкт-Петербурга з 15 березня обійдеться в $800 замість січневих $550 (зростання на 45%), до Москви - $1350 замість $800 (майже 70%), а в Єкатеринбург ціна "дроп-оффа" злетіла в чотири рази - з $700 до $3000.
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