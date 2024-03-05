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Вперше у світі. Франція закріпила право на аборт у конституції
22:59 04.03.2024 |
Франція стала першою країною у світі, яка закріпила право на аборт у своїй конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Le Figaro.
Cьогодні французькі законодавці обох палат парламенту проголосували 780 проти 72 за цей захід, легко набравши більшість у три п'ятих, необхідну для внесення поправок до французької конституції.
Поправка свідчить, що у Франції існує "гарантована свобода" абортів. Деякі групи та законодавці все ж закликали до більш жорстких формулювань, щоб прямо назвати аборт "правом".
Законодавці привітали цей крок як історичний спосіб для Франції послати чіткий сигнал про підтримку репродуктивних прав, оскільки аборти перебувають під загрозою у Сполучених Штатах, а також у деяких частинах Європи.
Прем'єр-міністр Габріель Атталь заявив перед голосуванням, що у законодавців є "моральний обов'язок" перед жінками, які в минулому були змушені терпіти незаконні аборти.
"Перш за все, ми посилаємо послання всім жінкам: ваше тіло належить вам", - сказав Аттал.
Заборона на аборти в різних країнах світу
Наразі тільки в 5 країнах світу аборти заборонені повністю. Це - Нікарагуа, Домініканська республіка, Республіка Ель-Сальвадор, Мальта і Ватикан. Лише дві з них - європейські.
У Польщі аборт дозволений, якщо вагітність загрожує життю і здоров'ю жінки, стала результатом зґвалтування або якщо плід має важкі вади розвитку.
В червні 2022 року Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, яке давало жінкам конституційне право на аборт.
В Україні аборт дозволений та може бути здійснений за законним запитом протягом перших 12 тижнів вагітності не за медичними показами.
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