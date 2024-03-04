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АНАЛІТИКА

Росіянам різко скоротили ліміти за кредитними картками

 

Російські банки почали урізати ліміти за кредитними картками та скорочувати їх видачу. У січні цього року середній кредитний ліміт знизився на 19% порівняно із груднем, до 102 тис. руб. Це мінімальне значення із квітня 2022 року.

Водночас обсяг виданих кредитних карток впав на 22% рік до року і на 37% - щодо грудня, до 1,99 млн штук. Це випливає з даних Об'єднаного кредитного бюро Росії, передає The Moscow Times.

При цьому середньозважені ставки та повна вартість кредиту (ПВК) знаходилися на початку року на рівні березня-травня 2022 року, трохи перевищуючи 30% річних.

На фінансових маркетплейсах ставки за пропонованими кредитними картками становили від 9 до 70% річних, а ПВК досягала 12-48% річних.

"Кредитні картки завжди були одним із високоризикових сегментів, на них припадає 25-27% виставлених на продаж портфелів прострочення. В обсязі показник досягає понад 60 млрд руб.", - зазначили в Національній асоціації професійних колекторських агенцій РФ.

Скорочуючи ліміти несумлінним власникам карток, банки оперативно зупиняють зростання прострочення, водночас у сегмент кредитних карток частково перетікають ті клієнти, кому банки не можуть видати кредит готівкою. Так, щоб не відмовляти клієнту у видачі картки, банки скорочують первинний ліміт і вже пізніше розганяють його - це дозволяє збільшувати кредитний портфель.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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