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Албанія відкрила авіабазу радянських часів для літаків НАТО
18:07 04.03.2024 |
Албанія, яка не має власних винищувачів, відкрила в понеділок відновлену авіабазу Кучова радянських часів для обслуговування літаків НАТО на тлі побоювань через загрози з боку РФ.
Про це заявив албанський прем'єр-міністр Еді Рама, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
НАТО витратив понад 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні.
Повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція.
"Це база, яка (додасть) ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, про який ми всі знаємо, що це регіон, якому загрожує небезпека і неоімперські амбіції Російської Федерації", - сказав Рама під час відкриття.
Два винищувачі, які прилетіли з авіабази НАТО "Авіано" в Італії, приземлилися в Кучові на честь відкриття.
Невелике містечко Кучова раніше було відоме як "місто Сталіна". Тут радянські і китайські винищувачі МіГ перебували в режимі очікування наказу підійматися в повітря в разі війни із Заходом, яка так і не настала.
За словами Рами, ймовірними цілями комуністів тоді могли стати Австрія, Німеччина, Італія та Данія.
"Сьогодні ми живемо в іншу епоху, і, на щастя, Албанія знаходиться на іншому боці", - додав прем'єр країни.
Албанія також веде переговори з НАТО про будівництво військово-морської бази в Порто-Романо на узбережжі Адріатичного моря.
Нагадаємо, у суботу ескадрилья ВПС Збройних сил Німеччини прийняла командування на латвійській авіабазі Ліелварде, звідки німецькі пілоти вперше візьмуть на себе "повітряне патрулювання над країнами Балтії".
1 березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази Ліелварде на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
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