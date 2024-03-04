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АНАЛІТИКА

Албанія відкрила авіабазу радянських часів для літаків НАТО

 

Албанія, яка не має власних винищувачів, відкрила в понеділок відновлену авіабазу Кучова радянських часів для обслуговування літаків НАТО на тлі побоювань через загрози з боку РФ.

Про це заявив албанський прем'єр-міністр Еді Рама, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

НАТО витратив понад 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні.

Повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція.

"Це база, яка (додасть) ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, про який ми всі знаємо, що це регіон, якому загрожує небезпека і неоімперські амбіції Російської Федерації", - сказав Рама під час відкриття.

Два винищувачі, які прилетіли з авіабази НАТО "Авіано" в Італії, приземлилися в Кучові на честь відкриття.

Невелике містечко Кучова раніше було відоме як "місто Сталіна". Тут радянські і китайські винищувачі МіГ перебували в режимі очікування наказу підійматися в повітря в разі війни із Заходом, яка так і не настала.

За словами Рами, ймовірними цілями комуністів тоді могли стати Австрія, Німеччина, Італія та Данія.

"Сьогодні ми живемо в іншу епоху, і, на щастя, Албанія знаходиться на іншому боці", - додав прем'єр країни.

Албанія також веде переговори з НАТО про будівництво військово-морської бази в Порто-Романо на узбережжі Адріатичного моря.

Нагадаємо, у суботу ескадрилья ВПС Збройних сил Німеччини прийняла командування на латвійській авіабазі Ліелварде, звідки німецькі пілоти вперше візьмуть на себе "повітряне патрулювання над країнами Балтії".

1 березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази Ліелварде на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
Ключові теги: Албанія
 

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