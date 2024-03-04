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Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз
17:50 04.03.2024 |
Верховний суд США ухвалив, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Рішення суддів Верховного суду США - найвищої судової інстанції країни - означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз уже завтра, 5 березня.
Нагадаємо, Верховний суд Колорадо у грудні 2023 року ухвалив безпрецедентне рішення щодо Трампа, ґрунтуючись на пункті 3 14-ої поправки до Конституції США. Вона забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до "повстання чи заколоту".
У тлумаченні суддів Колорадо під цей пункт підпадала роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі людей штурмували будівлю Капітолія, вимагаючи скасувати результати президентських виборів у США.
Зазначимо, що рішення Верховного суду США за позовом експрезидента в цілому було одностайним. Але п'ятеро з дев'яти суддів Верховного суду погодились, що взагалі жоден штат не має повноважень знімати кандидата з внутрішньопартійних виборів, тоді як решта четверо дотримуються іншого погляду.
Це рішення стало першим в історії США випадком, коли Верховний суд розглянув значення й сферу дії 14-ї поправки до Конституції, ухваленої незабаром після Громадянської війни та майже не застосованої після неї.
Воно також є суттєвою юридичною перемогою для Трампа, якого зняли з внутрішньопартійних виборів ще у двох штатах - Іллінойс і Мен (в обох рішення призупинили до розгляду апеляції - яка, вочевидь, тепер ухвалить рішення на користь Трампа).
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