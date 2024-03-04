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АНАЛІТИКА

Польща закличе Єврокомісію заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі - Туск

 

Варшава офіційно звернеться до Єврокомісії про повну блокаду на ввезення до Євросоюзу будь-якої агропродукції з Росії та Білорусі.

Про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте в понеділок у Вільнюсі заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

"У понеділок після повернення з Вільнюса до Варшави я звернуся до маршалка Сейму з пропозицією резолюції польського Сейму, яка закликатиме Єврокомісію накласти повний пакет санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію та продукти харчування", - заявив Туск.

Він висловив переконання, що спільне європейське рішення буде ефективнішим, ніж індивідуальні рішення країн регіону.

Туск підкреслив, що йдеться як про санкції щодо цих країн за агресію проти України, так і про більш ефективний захист європейського ринку від імпорту агропродуктів з цих країн.

Польський прем'єр також поінформував, що він перебуває у постійному контакті з Києвом та Брюсселем у питанні пошуку рішень, що дадуть можливість деблокувати польсько-український кордон, а також захистити польський аграрний ринок від нечесної конкуренції.

Як повідомляє РАР, прем'єр Литви Інґріда Шимоніте та голова польського уряду Дональд Туск обговорили обороноздатність, безпеку та геополітичну співпрацю двох країн, а також підтримку України.

На спільній пресконференції у Вільнюсі в понеділок голова литовського уряду зазначила, що Польща і Литва - як сусіди та стратегічні партнери - сприймають багато питань однаково.

«У цьому дусі ми мали можливість обговорити, як ми бачимо ситуацію в Україні. Ми бачимо її однаково. Ми бачимо, що це війна проти наших цінностей, проти ідеї держав, які приймають рішення про свою автономію. Це також питання знищення української ідентичності та демократії», - підкреслила вона.

Шимоніте наголосила на необхідності продовжувати підтримувати Україну, водночас зберігаючи оборонний потенціал Литви та Польщі.

Серед тем переговорів із прем'єр-міністром Польщі були також двосторонні питання, серед яких спільні енергетичні проєкти, повідомила глава литовського уряду.

Очікується, що в ході візиту Туск зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Туск заявляв, що Польща вивчить досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії і, можливо, незабаром здійснить аналогічні кроки.
 

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