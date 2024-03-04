Фінансові новини
- |
- 04.03.24
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Туреччині в лютому прискорилася до 67,1%, максимуму з кінця 2022 р.
12:56 04.03.2024 |
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в лютому прискорилися до максимуму з листопада 2022 року.
Інфляція становила 67,1% у річному вимірі порівняно з 64,9% у січні, за даними статистичного інституту країни (Turkstat).
Аналітики в середньому прогнозували зростання на 65,7%, повідомляє Trading Economics.
Вартість комунальних послуг у лютому підскочила на 49,1% (місяцем раніше зростання становило 46%), транспортних послуг - на 78% (на 77,5%).
Тим часом продукти харчування подорожчали на 71,2% після підвищення на 69,7% у січні. Ціни в кафе і ресторанах злетіли на 94,8% (у січні - на 92,3%). Одяг і взуття зросли в ціні на 43,4% (40,6%).
Споживчі ціни в лютому зросли на 4,5% проти січня, коли підвищення становило 6,7%.
Базова інфляція, що не враховує вартості продуктів, енергоносіїв, тютюнової продукції та золота, у лютому прискорилася до 72,9% у річному обчисленні проти 70,5% місяцем раніше, повідомляє Turkstat.
Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині минулого місяця підвищилися на 47,3% за рік і на 3,7% проти січня. У січні ціни зросли на 44,2% і 4,1% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бельгія готова профінансувати українські оборонні потреби прибутком від росактивів
|Інфляція в Туреччині в лютому прискорилася до 67,1%, максимуму з кінця 2022 р.
|Іран планує збільшити видобуток газу до 1,3 млрд кубометрів через 5 років
|Ірак прагне відновити нафтопровід через Туреччину
|США хочуть заборонити Китаю купувати нафту зі свого Стратегічного резерву
|ЄС не проводитиме переговорів з Росією щодо продовження транзиту газу через Україну - єврокомісар
Бізнес
|Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND
|TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
|Nissan Juke отримав оновлений екстер’єр та інтер'єр
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року