Інфляція в Туреччині в лютому прискорилася до 67,1%, максимуму з кінця 2022 р.

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині в лютому прискорилися до максимуму з листопада 2022 року.

Інфляція становила 67,1% у річному вимірі порівняно з 64,9% у січні, за даними статистичного інституту країни (Turkstat).

Аналітики в середньому прогнозували зростання на 65,7%, повідомляє Trading Economics.

Вартість комунальних послуг у лютому підскочила на 49,1% (місяцем раніше зростання становило 46%), транспортних послуг - на 78% (на 77,5%).

Тим часом продукти харчування подорожчали на 71,2% після підвищення на 69,7% у січні. Ціни в кафе і ресторанах злетіли на 94,8% (у січні - на 92,3%). Одяг і взуття зросли в ціні на 43,4% (40,6%).

Споживчі ціни в лютому зросли на 4,5% проти січня, коли підвищення становило 6,7%.

Базова інфляція, що не враховує вартості продуктів, енергоносіїв, тютюнової продукції та золота, у лютому прискорилася до 72,9% у річному обчисленні проти 70,5% місяцем раніше, повідомляє Turkstat.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині минулого місяця підвищилися на 47,3% за рік і на 3,7% проти січня. У січні ціни зросли на 44,2% і 4,1% відповідно.