Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран планує збільшити видобуток газу до 1,3 млрд кубометрів через 5 років

 

Видобуток газу в Ірані досягне 1,3 млрд кубометрів на добу через п'ять років, порівняно з 1,07 млрд кубометрів на добу сьогодні.

Про це повідомляє міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, передає Reuters.

Щоб "забезпечити центральну роль Ірану в світовій енергетиці", в розробку його газових родовищ буде інвестовано 80 мільярдів доларів, заявив Оуджі на сьомому саміті Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ), що проходить в Алжирі.

Більша частина видобутого в Ірані газу споживається всередині країни або втрачається при спалюванні на факелах, а експерти повідомляють державним ЗМІ, що в найближчі роки країна може зіткнутися з газовим дисбалансом у 300 мільйонів кубометрів на добу.

Внутрішнє споживання газу житловим сектором зараз наближається до рекордних 700 мільйонів кубометрів на добу в зимові місяці. Нещодавно міністр нафти закликав іранців обмежити своє споживання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1575
  0,1083
 0,28
EUR
 1
 41,2635
  0,0600
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0829  0,14 0,37 38,6242  0,14 0,37
EUR 41,2375  0,16 0,39 41,9796  0,12 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес