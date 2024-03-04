Іран планує збільшити видобуток газу до 1,3 млрд кубометрів через 5 років

Видобуток газу в Ірані досягне 1,3 млрд кубометрів на добу через п'ять років, порівняно з 1,07 млрд кубометрів на добу сьогодні.

Про це повідомляє міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, передає Reuters.

Щоб "забезпечити центральну роль Ірану в світовій енергетиці", в розробку його газових родовищ буде інвестовано 80 мільярдів доларів, заявив Оуджі на сьомому саміті Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ), що проходить в Алжирі.

Більша частина видобутого в Ірані газу споживається всередині країни або втрачається при спалюванні на факелах, а експерти повідомляють державним ЗМІ, що в найближчі роки країна може зіткнутися з газовим дисбалансом у 300 мільйонів кубометрів на добу.

Внутрішнє споживання газу житловим сектором зараз наближається до рекордних 700 мільйонів кубометрів на добу в зимові місяці. Нещодавно міністр нафти закликав іранців обмежити своє споживання.