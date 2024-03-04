Ірак прагне відновити нафтопровід через Туреччину

Ірак може внести зміни до свого федерального бюджету, щоб виплачувати міжнародним нафтовим компаніям плату за видобуток і транзит нафти, щоб відновити роботу критично важливого нафтопроводу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іраку в інтервʼю Bloomberg.

Між нафтовими компаніями, урядом Іраку в Багдаді і напівавтономним регіональним урядом Курдистану ведуться переговори про відновлення експорту сирої нафти через Туреччину, заявив Фуад Хусейн.

Закриття трубопроводу відрізало майже півмільйона барелів нафти від світових ринків.

Туреччина зупинила потоки нафтопроводом, який транспортує нафту з курдського регіону Іраку до турецького порту Джейхан у березні 2023 року після того, як арбітражний суд зобов'язав її виплатити Іраку близько 1,5 млрд дол збитків за транспортування нафти без схвалення Багдада.

Ірак експортував близько 400 тис - 500 тис барелів нафти на день з родовищ на півночі країни, в тому числі в курдському регіоні, через трубопровід, який зараз зупинений.

Закриття нафтопроводу коштувало Іраку понад 7 мільярдів доларів недоотриманих доходів за минулий рік, що Хусейн назвав "величезною втратою".