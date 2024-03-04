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ЄС не проводитиме переговорів з Росією щодо продовження транзиту газу через Україну - єврокомісар
11:44 04.03.2024 |
Європейська Комісія не має наміру долучатися до будь-яких контактів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п'ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС», - зазначила Сімсон.
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