ЄС не проводитиме переговорів з Росією щодо продовження транзиту газу через Україну - єврокомісар

Європейська Комісія не має наміру долучатися до будь-яких контактів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п'ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС», - зазначила Сімсон.