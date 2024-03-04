Сербія проведе повторні вибори у столиці після звинувачень у фальсифікаціях

Сербська влада оголосила про проведення повторного голосування на виборах у столиці Белграді на тлі звинувачень у фальсифікаціях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Після зустрічі з керівною Сербською прогресивною партією (SNS) виконувач обов'язків мера міста Александар Сапіч оголосив про нове голосування в Белграді.

Водночас він заперечив, що це пов'язано зі звинуваченнями у фальсифікаціях або з тим, що SNS не змогла отримати більшість місць у міській раді столиці, описавши це рішення як підвищення "планки (легітимності)".

"Ми ухвалили рішення, яке працює не на нашу користь, але ми не боїмося", - сказав Сапіч.

Раніше в суботу президент Сербії Александар Вучич звернувся до SNS з проханням про проведення повторних виборів. Субота - крайній термін для формування міської ради Белграда.

Це рішення привітав опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN). Добріца Веселинович, представник Зелено-лівого фронту, що входить до складу SPN, назвав його "перемогою" всієї опозиції та тих, хто "знімав й фотографував фальсифікації" під час грудневого голосування.

За його словами, тепер опозиція боротиметься за поліпшення способу проведення голосування.

Консервативна коаліція NADA також привітала повторні вибори, сподіваючись, що вони стануть способом вирішення політичної та інституційної кризи в країні.

Раніше глава уряду Сербії Ана Брнабич заявила, що грудневі вибори в країні були легітимними, відкинувши заклик опозиції, міжнародної спільноти та Європейського парламенту провести міжнародне розслідування.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах. Вони закликали до незалежного розслідування порушень.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.