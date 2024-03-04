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АНАЛІТИКА

У Швейцарії на референдумі підтримали додаткову «13-ту пенсію»

 

Мешканці Швейцарії на референдумі в неділю, 3 березня, проголосували за збільшення пенсійних виплат. Як передає Reuters, попередні офіційні результати, опубліковані урядом, показали, що понад 58 відсотків виборців підтримали додаткову пенсію, 13-ту щорічну виплату. Оскільки менше 42 відсотків висловилися проти, оглядачі вважають перемогу щодо рішення "категоричною", адже опитування припускали інший результат.

Для ухвалення цього такого рішення, який пропагували Федерація профспілок Швейцарії та лівоцентристські партії, потрібна була підтримка на референдумі в більшості з 26 кантонів Швейцарії.

Уряд, бізнес-лобі та парламент раніше відхилили пропозицію як фінансово необґрунтовану. Швейцарські виборці в минулому обережно ставилися до підтримки заходів, які вважалися ризикованими для бізнесу.

Голосування щодо пенсій контрастує з референдумами останніх десятиліть, на яких Швейцарія однозначно відхилила пропозиції, які мали б скоротити робочий тиждень і дати людям більше відпусток.

Поки незрозуміло, як фінансуватиметься підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники кажуть, що це може спровокувати підвищення податків або скорочення витрат і обтяження молодих швейцарців.

У Швейцарії мінімальна пенсія за віком і втратою годувальника становить 1225 швейцарських франків (1393 долари США) на місяць, а максимальна - 2450 франків. Для пар вона не перевищує 3675 франків. Швейцарці також проголосували за ініціативу підвищення встановленого законом віку виходу на пенсію.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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