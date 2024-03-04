Трамп уперше програв праймеріз - у Вашингтоні

Кандидатка у президенти США Ніккі Гейлі виграла праймеріз Республіканської партії у Вашингтоні, що відбулися в неділю, 3 березня. Колишня губернаторка Південної Кароліни та експостпредка США в ООН набрала 62,9 відсотків голосів, тоді як її опонент, експрезидент США Дональд Трамп - 33,2 відсотка, пише Reuters.

Представник передвиборчого штабу Гейлі Олівія Перез-Кубас назвала ці результати не дивовижними, зазначивши, що республіканці в столиці США "відкидають Дональда Трампа і весь його хаос". Ніккі Гейлі стала першою жінкою в історії США, яка перемогла на праймеріз республіканців, заявила також Перез-Кубас.

Reuters зазначає, що 100 відсотків жителів округу Колумбія, до якого належить Вашингтон, - містяни, серед них великий відсоток людей із високим рівнем освіти, тоді як агітація Трампа розрахована на виборців іншого роду. Він програв праймеріз у столиці і 2016 року, коли вперше висувався на посаду президента США.

Шанси Гейлі на перемогу "майже неможливі", кажуть експерти

Результати праймеріз у Вашингтоні стали першою перемогою Гейлі над Трампом у передвиборчих перегонах, але ця перемога "символічна", вважають аналітики компанії Edison Research. Шанси Гейлі стати остаточним кандидатом від Республіканської партії залишаються "майже неможливими". Явний фаворит серед республіканців Трамп заручався підтримкою більшості на всіх кокусах і праймеріз Республіканської партії, які проходили до цього, зокрема і в рідному штаті Гейлі, Південній Кароліні.

Лише за день до програшу у Вашингтоні Трамп здобув перемогу на передвиборчих заходах одразу в трьох штатах США - Міссурі, Мічигані та Айдахо.

Наступною великою подією в передвиборчій кампанії у США стане так званий "супервівторок" 5 березня, коли праймеріз партій відбудуться одночасно в 15 штатах і на одній острівній території США. Результати "супервівторка" можуть стати вирішальними в протистоянні Гейлі і Трампа - якщо експрезидент розгромить свою єдину опонентку на цих заходах, уже до 20 березня він зможе заявити про повноцінну перемогу в боротьбі за голоси республіканців.

Водночас для Трампа все ще залишається відкритим питання його недопуску до праймеріз щонайменше у трьох штатах США - Колорадо, Мені та Іллінойсі, де йому заборонили брати участь у передвиборчих перегонах через звинувачення в підбурюванні до штурму Капітолія на початку 2021 року. Праймеріз у Мені та Іллінойсі мають відбутися в "супервівторок", а в Іллінойсі - 19 березня.