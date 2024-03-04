Трамп переміг на кокусах у Міссурі, Мічигані та Айдахо

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 2 березня, переміг на кокусах Республіканської партії у штатах Міссурі та Айдахо, а також на партійному з'їзді в Мічигані, повідомляє агентство AP, посилаючись на попередні підсумки голосувань.

У всіх штатах він із великою перевагою переміг свого єдиного суперника - колишнього губернатора Південної Кароліни й експостпреда США при ООН Ніккі Гейлі. За даними AP, у Міссурі її підтримали лише 37 із присутніх на заході членів Республіканської партії. За даними телеканалу NBC, у деяких з округів Мічигану за Трампа проголосували 100 відсотків республіканців.

Зі свого боку, губернатор Айдахо Бред Літтл перед заходом відкрито підтримав Трампа, написавши в соцмережі X, що "настав час позбутися Джо Байдена і повернути президента Трампа в Білий дім".

Трамп - однозначний фаворит серед республіканців

Перемоги на кокусах у Міссурі, Айдахо та Мічигані продовжили безперервну серію перемог Трампа на зустрічах Республіканської партії в різних штатах США - до цього його кандидатуру підтримали республіканці в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах і Південній Кароліні - рідному штаті Ніккі Гейлі.

Водночас Мічиган - один із 13 штатів США, що "сумнівається", де немає усталеної традиції голосування за демократів або республіканців і спостерігається приблизно однаковий рівень популярності обох партій. Результати голосування в цих штатах у минулому не раз відігравали вирішальну роль у результаті виборів.

Наступною великою подією в передвиборчій кампанії у США стане так званий "супервівторок" 5 березня, коли праймеріз партій відбудуться одночасно в 16 штатах. Остаточно ж кандидати на президентські вибори від демократів і республіканців будуть визначені влітку. Водночас Трампу ще належить відстояти у Верховному суді США своє право брати участь у праймеріз у низці штатів, де йому заборонили робити це через звинувачення в підбурюванні до штурму Капітолія на початку 2021 року.