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АНАЛІТИКА

ЄС розблокував ще 2 млрд євро заморожених коштів для Угорщини

 

Угорщині вдалося розблокувати близько двох мільярдів євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.

Цю інформацію 1 березня підтвердив представник Єврокомісії Штефан де Керсмекер, його цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами де Керсмекера, Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, що стосуються освітньої підготовки та гендерної рівності.

Ці кошти є частиною понад 30 мільярдів євро, виділення яких для Угорщини ЄС затримав, умови, які виконав Будапешт, не були пов'язані з побоюваннями щодо верховенства права або корупції - основними причинами заморожування фінансування.

Після останнього рішення сума коштів, яку ЄС продовжує затримувати від Угорщини, знизилася до 19 мільярдів євро, сказав де Керсмекер. Близько половини з них - це гранти та позики на боротьбу з COVID-19, а інша половина - так звані фонди згуртованості.

У грудні ЄС розблокував 10,2 мільярда євро для Угорщини після того, як вона виконала вимоги Єврокомісії щодо посилення судової незалежності.

Напередодні, нагадаємо, Єврокомісія остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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