Південна Корея і США розпочали військові навчання

Південна Корея і Сполучені Штати в понеділок, 4 березня, розпочали великі щорічні військові навчання, щоб підвищити свою готовність до протидії північнокорейській ядерній загрозі повідомляє AFP. Цьому передувало посилення ворожості від Північної Кореї з ракетними випробуваннями і войовничою риторикою на початку цього року. Південнокорейські і американські війська розпочали комп'ютерні командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів, повідомило міністерство оборони Південної Кореї.

Минулого тижня південнокорейські військові заявили, що проведуть 48 польових навчань зі збройними силами США цієї весни, що вдвічі більше, ніж минулого року, і що вони включатимуть бойові стрільби, бомбардування, повітряний штурм і навчання з перехоплення ракет.

Ракетні випробування Північної Кореї

З початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 раундів ракетних випробувань з метою модернізації свого арсеналу, оскільки переговори зі США і Південною Кореєю тривалий час перебувають у глухому куті, нагадує AFP. У відповідь США і Південна Корея розширили свої навчання і збільшили розгортання потужних американських військових засобів, таких як авіаносці і бомбардувальники дальнього радіусу дії, здатні нести ядерні заряди. Цього року Північна Корея провела шість раундів ракетних випробувань і шквал артилерійських стрільб. Її лідер Кім Чен Ин також заявив, що Північна Корея відмовиться від своєї давньої мети мирного об'єднання з Південною Кореєю і займе більш агресивну військову позицію вздовж спірного морського кордону з Південною Кореєю. Північна Корея вважає, що сучасний ядерний арсенал може збільшити її важелі впливу в майбутній дипломатії, і вона може домогтися поступок, таких як послаблення міжнародних санкцій, кажуть експерти.