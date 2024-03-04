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НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів РФ. Фінляндія вперше бере участь
08:41 04.03.2024 |
У понеділок, 4 березня, в північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії починаються масштабні військові навчання "Nordic Response 24". Вони проходять з 4 до 15 березня під керівництвом Норвегії, повідомляє Yle.
Зазначається, що для Фінляндії це найбільш значуща участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також перший раз, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу.
Nordic Response - це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь загалом близько 20 000 військовослужбовців із 14 країн. Фінляндію представлять близько 4 100 військовослужбовців.
Крім того, у навчаннях беруть участь понад 100 літаків із Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, в яких задіяні винищувачі, літаки-дозаправники, транспортні літаки і літаки спостереження, а також різні вертольоти.
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