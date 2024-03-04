Туреччина на третину скоротила експорт до Росії через загрозу санкцій США

Обсяг поставок із Туреччини до Росії за лютий скоротився на 33% - до $670 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі Туреччини, передає The Moscow Times.

За підсумками двох місяців року турецький експорт до РФ становив $1,29 млрд. Роком раніше він перевищував $2 млрд. Нині Росію припадає лише 3,2% у загальному експорті Туреччини.

У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина ($1,72 млрд) та США ($1,33 млрд).

Імпорт із Росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) - із $2 млрд до $1,3 млрд рік на рік.

Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт із Туреччини до Росії скоротився на 39%, до $631 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася.

Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США. 22 грудня 2023 року американський президент Джо Байден дозволив Мінфіну вводити обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб із РФ або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.

Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з Росії через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.

У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як "Роснефть" не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах.

На початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. При цьому, якщо раніше під обмеження підпадали лише ті, хто перебував під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.

У Кремлі говорили, що ведуть діалог із Туреччиною щодо пошуку вирішення проблеми. До 20 лютого деякі банки країни відновили прямі платежі з Росією, але лише за "зеленим" переліком товарів, який включає продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукцію та текстиль.